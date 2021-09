Stellantis: De Filippo (Pd), settore in ginocchio, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in cui versa Stellantis "sta ormai mettendo in ginocchio tutto il settore dell'automotive". Lo dichiara il deputato del Pd, Vito De Filippo. "Siamo molto preoccupati per la produzione fortemente ridotta e per l'ulteriore cassa integrazione prevista per il personale. Nei prossimi giorni in Parlamento solleciterò l'attenzione del governo per far fronte al disastro economico che ormai i lavoratori stanno affrontando. Chiederemo al governo di intervenire e mettere in campo misure straordinarie per far fronte alla situazione", conclude. (Com)