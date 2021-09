Covid: Salvini, Tutta Europa riapre e noi no, Draghi spieghi perché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta Europa sta vaccinando e riaprendo, l'Italia è uno dei Paesi più vaccinati d'Europa ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Tutta Europa riapre e noi no. Vorrei capire da Speranza e da Draghi perché no. Se tu chiedi il green pass devi riaprire tutto in piena capienza: cinema, musei, teatri, stadi, sale da ballo e discoteche". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante un sopralluogo alle case Mm di via Depredis, in zona Piazza Prealpi a Milano, commentando la decisione del Portogallo di riaprire tutto dall'1 ottobre. "Stiamo togliendo il diritto al lavoro a 300mila persone e un diritto a un divertimento sano e sicuro a giovani e anziani - ha proseguito - non capisco dove sia il pregiudizio ideologico che sta causando un danno sociale e morale a milioni di italiani per chi si ostina, solo in Italia, a vietare il ballo a giovani e anziani. Se tu imponi il vaccino e il green pass il diritto al lavoro lo devi garantire a tutti". (Rem)