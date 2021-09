Lombardia: al via protocollo d'intesa con Comune di Salò per realizzazione struttura socio-sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Salò/Bs, Ats Brescia e Asst del Garda, "finalizzato alla realizzazione di una struttura territoriale socio-sanitaria a Salò". Quest'opera ospiterà la Casa della comunità e la Centrale operativa territoriale (Cot) e, in prospettiva, anche un ospedale di comunità. I firmatari hanno già individuato a Salò un terreno comunale compreso tra le vie Zette, E. Fermi e Colombaro. Regione Lombardia avvierà ora le procedure per ottenere la disponibilità dei fondi da parte dei ministeri competenti. "Tutti i sottoscrittori - spiega la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti - hanno assunto degli impegni in merito alla necessità di realizzare a Salò una struttura socio-sanitaria in grado di rispondere ancora più efficacemente alle esigenze del territorio". "L'Amministrazione regionale - aggiunge l'assessore al Welfare - si impegna a stanziare i fondi necessari alla realizzazione degli immobili dopo lo studio preliminare dell'Asst del Garda, che deve identificare il quadro tecnico-economico completo e deve essere inviato entro il 15 ottobre 2021 ai competenti uffici regionali". (segue) (Com)