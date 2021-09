Campidoglio: l'Assemblea capitolina licenzia il consolidato di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina che oggi si è riunita per la discussione di atti urgenti ha approvato nella prima mattinata il consolidato di bilancio con 16 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti. L'atto arriva in Aula Giulio Cesare a quattro giorni dal voto per le elezioni amministrative poichè andava approvato, a norma di legge, entro il 30 settembre. Per l'assessore al Bilancio uscente, Gianni Lemmetti, evidenzia un "risultato positivo del bilancio, agli esiti di una intensa attività di riconciliazione delle partite con le partecipate e del consolidamento del patrimonio". Critiche le opposizioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, ha sottolineato che il documento "è specchio della cattiva gestione di questi anni. Stando a quanto ci rimandano i cittadini, auspichiamo che tra pochi giorni questa situazione possa cambiare. Vale la pena ribadire che se si arriva all'ultimo istante per poter rilasciare un documento importante per le casse dell'ente - ha aggiunto De Priamo -, è chiaro che qualcosa non va. E che noi siamo in aula solo in osservanza ai criteri di indifferibilità di questi atti". Per il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, "questo bilancio consolidato è insoddisfacente perché non ci sono stati passi in avanti nel riallineamento e il controllo analogo sulle partecipate". (segue) (Rer)