Campidoglio: l'Assemblea capitolina licenzia il consolidato di bilancio (2)

- Anche il consigliere della Lega, Davide Bordoni, ha rimarcato: "Le politiche di bilancio e di spesa di questa Giunta non ci sono piaciute" e pertanto "daremo il numero legale ma voteremo contro". Nel corso della seduta è stata approvata anche una variazione di bilancio che tra le altre cose permette lo sblocco della riqualificazione del parcheggio e del centro sportivo pertinenti al Mercato Trieste. Nella mattinata una delegazione di commercianti aveva protestato in Campidoglio per chiedere il via libera alla variazione. Con 23 voti favorevoli e 7 astenuti il documento è stato licenziato dall'Aula Giulio Cesare. Nel complesso la variazione di bilancio è "molto piccola - ha spiegato l'assessore Lemmetti - che si è resa necessaria per alcune poste: la garanzia per le scuole dell'utilizzo dei finanziamenti statali, ai fini della regolarità del servizio e il reintegro del fondo di riserva comunale per 1 milione 290 mila euro anticipate per le spese elettorali comunali. L'altra parte, introdotta con un emendamento della commissione Bilancio, è legata a una richiesta pervenuta dal dipartimento Simu e dal II Municipio relativi al centro sportivo e al parcheggio pertinente al mercato di corso Trieste e via Chiana per circa 400 mila euro". (Rer)