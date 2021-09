Sicilia: dissesto idrogeologico, assegnati lavori a Ucria (Me)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due imponenti paratie di pali in cemento armato - una a monte, l'altra a valle - per arginare i movimenti franosi che da oltre un decennio tormentano un intero versante. A realizzarle sarà il consorzio stabile Santa Chiara di Favara, incaricato di mettere in sicurezza l'area della periferia sud di Ucria, piccolo centro montano dei Nebrodi, che si trova tra il cimitero comunale e la popolosa contrada Santa Caterina. L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore della Sicilia Nello Musumeci, interviene dunque anche in quest'altra zona del Messinese caratterizzata da un'accentuata instabilità del terreno". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana che ha dato notizia dei provvedimenti per contrastare il dissesto idrogeologico. (segue) (Ren)