Sicilia: dissesto idrogeologico, assegnati lavori a Ucria (Me) (2)

- La Regione ha inoltre comunicato: "La struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha messo a disposizione dell'impresa aggiudicataria oltre un milione di euro. Le strutture di contenimento, che serviranno a salvaguardare dagli smottamenti anche la circonvallazione che conduce all'ex quartiere Pirato e la strada provinciale 116 che collega Capo d'Orlando a Randazzo, misureranno rispettivamente 160 e 270 metri. E' prevista anche la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane, responsabili fino a oggi delle infiltrazioni incontrollate che hanno tolto solidità al suolo, come testimoniano le lesioni presenti in diversi fabbricati. Di rischi per la sicurezza, d'altronde, parlava anche la relazione che la Protezione civile stilò a conclusione di una campagna di indagini condotta nel 2010. Adesso però, quell'allarme, potrà finalmente rientrare". (Ren)