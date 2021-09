Covid: Conte, Renzi non faccia gazzarre mediatica, politica non è battute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi "ha anche efficacia comunicativa, ma la politica non si fa con le battute" e "ridurre i sacrifici fatti insieme, c'erano anche suoi ministri" nel Conte II a "monopattini e banchi a rotelle lo appaia a Salvini e Meloni che, un momento durissimo per il Paese, hanno fatto una gazzarre mediatica indegna". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in videocollegamento con "Oggi è un altro giorno" su Rai1.