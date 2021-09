Ex Ilva: Cingolani, due miliardi per risolvere la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere la situazione dell’Ilva abbiamo a disposizione due miliardi di euro, forse qualcosa di più. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo all’evento “The H2 road to net zero” organizzato da Bloomberg. “Si tratta di un sito molto complesso, ma ovviamente la transizione verso l’idrogeno è fondamentale e dobbiamo considerare molti fattori: in questo momento preferirei non parlare di un luogo specifico”, ha detto. (Rin)