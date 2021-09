Clima: Cingolani, emergenza non si risolve in maniera verticale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono i paesi più vulnerabili a pagare il maggior costo a causa del cambiamento climatico, e noi non stiamo prestando la necessaria attenzione a questa situazione. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo all’evento “The H2 road to net zero” organizzato da Bloomberg. “Si tratta di un’emergenza globale, e chi crede che la si possa risolvere in maniera verticale si sbaglia: dobbiamo prendere in considerazione tutti i punti di vista”, ha detto. (Rin)