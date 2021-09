Montenegro: von der Leyen, Paese più avanti in adesione, rimanete in pista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è Paese più avanti nel processo di adesione all'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa con il presidente del Montenegro, Milo Dukanovic. "Il Montenegro è il più Paese più avanti per quanto riguarda il processo di adesione. E sono qui ad incoraggiarvi per rimanere in pista", ha detto. "Due temi su cui stiamo lavorando molto: il superamento della pandemia e il rafforzamento della ripresa economica dopo la pandemia", ha aggiunto. La presidente ha sottolineato "l'importanza della vaccinazione" e ha fatto appello a tutti quanti devono ancora vaccinarsi a farlo. (Seb)