Spagna: ministro Escriva, pensioni minime aumenteranno piú di indice prezzi consumo

- Nel 2022 in Spagna le pensioni minime e non contributive aumenteranno più dell'indice dei prezzi al consumo (Ipc). Lo ha affermato il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e delle Migrazione, Jose Luis Escriva, in alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica "Onda Cero", pur non indicando la percentuale esatte di rivalutazione delle pensioni minime. In merito prossimi dati sulle iscrizioni all'Istituto di previdenza sociale, Escriva ha detto che settembre "sarà buono come agosto", quando il numero di occupati è aumentato di 80 mila unità in termini destagionalizzati. Il ministro ha anche fatto riferimento alle polemiche generate dalle sue dichiarazioni dello scorso fine settimana in un'intervista al giornale "Ara", dove aveva sostenuto "un cambiamento culturale" che permetterebbe di seguire in Spagna la "chiara tendenza" nel resto d'Europa, dove "tra i 55 e i 70 o 75 anni, le persone lavorano sempre di più". Escriva ha minimizzato l'importanza delle critiche ricevute e ha specificato che in nessun caso ha fatto riferimento all'innalzamento dell'età legale di pensionamento, sottolineando che si occupa della "sostanza delle questioni e non dell'aneddotica".(Spm)