Viabilità: Aspi, chiusure su raccordo Milano viale Certosa Sc1

- Attraverso una nota Autostrade informa che sul raccordo Milano viale Certosa Sc1, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 22.00 di questa sera, mercoledì 29, alle 5.00 di sabato 30 settembre, chi proviene da Milano città sarà obbligatoriamente deviato sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Torino. Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Torino, procedere verso la barriera di Milano Ghisolfa, seguendo le indicazioni per A8/A9 Varese/Como. Autostrade aggiunge inoltre che sul raccordo Milano Viale Certosa Sc1, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 30 settembre e di giovedì 1 ottobre, con orario 22.00-5.00, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Torino. In alternativa, immettersi sulla A8 Milano Varese, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano lungo il Raccordo Fiera e proseguire sulla A4 in direzione Torino dall'allacciamento A50/A4 di Ghisolfa. (Com)