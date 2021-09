Moldova-Germania: Steinmeier, Berlino sostiene dinamica di cambiamento nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende sostenere il desiderio di cambiamentoche si vede in Moldova. Lo ha detto il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, in visita ufficiale a Chisinau, in una conferenza stampa con l'omologa moldava Maia Sandu. "Sono tornato in Moldova dopo cinque anni. Posso dire che si nota il desiderio di cambiamento, una dinamica e uno slancio che la Germania vuole sostenere con tutte le sue forze. Voglio riconfermare l'apertura della Germania a continuare a sostenere la Moldova", ha detto il presidente tedesco. Sandu ha detto a sua volta che negli ultimi due decenni, l'assistenza fornita alla Moldova dalla Germania ha superato i 290 milioni di euro. "Il volume totale dell'assistenza fornita dalla Germania al nostro Paese negli ultimi due decenni ha superato l'importo di 290 milioni di euro. Abbiamo parlato degli sviluppi politici nei nostri Paesi, delle elezioni dell'11 luglio che hanno portato a un nuovo Parlamento e un nuovo governo, ma anche del nostro programma di riforme. Le nostre priorità sono ripulire le istituzioni pubbliche dalla corruzione, riformare la giustizia, ma anche misure immediate come l'aumento della pensione minima. La Germania è uno dei principali partner commerciali della Moldova. Gli investimenti tedeschi offrono migliaia di posti di lavoro in diversi settori, in 400 imprese dell'industria e dell'agricoltura", ha affermato Sandu. (Rob)