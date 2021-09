Rpt-Nadef: Castelli, proroga superbonus ottima notizia, aiuta economia a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La conferma della proroga al 2023 del superbonus al 110 per cento "è un'ottima notizia. È una misura che funziona molto bene, oltre ad essere uno dei principali pilastri della transizione ecologica, che sta aiutando l'economia del Paese a ripartire". Lo afferma la viceministra all'Economia e Finanze, Laura Castelli, dopo l'approvazione della Nadef. "Sulle grandi potenzialità, come Movimento cinque stelle, ci abbiamo sempre creduto tanto da spingere con determinazione per inserire, nella prossima legge di Bilancio, la proroga della misura. Dopo la semplificazione delle procedure - aggiunge - abbiamo registrato un'importante accelerazione. Dare più tempo vuol dire consentire a cittadini ed imprese di programmare meglio gli interventi, garantendo ad una platea maggiore la possibilità di ottenere, per i loro immobili, una maggiore efficienza da un punto di vista energetico e sismico".