Roma 2021: Gualtieri e Franceschini pronti a sfida cultura, fare rete e eventi in periferia (2)

Durante l'incontro sono stati molteplici i temi sul tavolo della discussione tra cui il rilancio del settore del cinema e dell'audiovisivo. "Il Tax credit e l'investimento su Cinecittà - spiega Gualtieri - sono di portata storica e con un potenziale enorme: rendere Roma un vero polo mondiale del cinema, la Hollywood d'Europa. Roma riparte anche con la valorizzazione della filiera del cinema e dell'audiovisivo". Decentrare la cultura e portare grandi eventi in periferia così come creare una gestione integrata del patrimonio storico, artistico, museale e archeologico della Capitale gli altri spunti trattati nel corso dell'evento. "Una gestione integrata darebbe delle sinergie immediate per allargare e costruire un museo a cielo aperto, con reti e percorsi museali integrati e diffusi. Proietterebbe non solo nei luoghi specificatamente archeologici e museali ma dentro le piazze e le strade".