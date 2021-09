Roma 2021: Gualtieri e Franceschini pronti a sfida cultura, fare rete e eventi in periferia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lanciare la sfida su una delle piazze "più belle d'Europa", piazza Vittorio, è stato il ministro Franceschini, "mettendo insieme tanti interlocutori Comune, Ministero dell'Interno, della Cultura e I Municipio. È stato recuperato il parco ma si cominciano a rivedere fenomeni non gradevoli. C'è un lavoro straordinario da fare. Facciamo un grande progetto, anche sulla sicurezza. Se vinciamo questa sfida è la prima delle tante che potremo vincere in altri luoghi della città non centrali. Ho avuto a che fare con diversi Ministri dell’Economia e non ho mai trovato una disponibilità come quella di Roberto Gualtieri sui temi della cultura". "Vogliamo una città più policentrica e decentrata dove, in tutti i quartieri, vengano valorizzati i luoghi della cultura. Servono poli di turismo diffuso che possano intrecciarsi anche con un turismo naturalistico poco sviluppato", conclude Gualtieri. (Rer)