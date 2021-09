Covid: Asl Roma 5, chiude centro Cnr Monterotondo, da giugno oltre 5mila vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver svolto un'importantissima e intensa attività, si avvia a chiusura il Centro di vaccinazione anti Covid -19 istituito, grazie ad una grande sinergia con le strutture Cnr, Embl e il Comune, presso il Cnr di Monterotondo in via Ramarini. La chiusura è prevista per domani, giovedì 30 settembre". È quanto si legge in una nota della Asl di Roma 5. "In totale, dalla data di inizio della convenzione (24 giugno) sono state effettuate 5.200 vaccinazioni (4.654 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e 3 dosi addizionali somministrate a pazienti immunocompromessi): 41 Pfizer, 771 Moderna, 4.388 Johnson. Tutti gli utenti che hanno effettuato una prima dose Moderna a far data dal 3 settembre potranno effettuare la seconda dose presso il centro vaccinale del Distretto di Monterotondo-sez Mentana, via Reatina angolo via Fermi", spiega. "Si coglie l'occasione – commenta il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - per ringraziare Cnr e Embl, il sindaco e l'amministrazione comunale, i volontari e tutti gli operatori, sanitari e non, che si sono spesi e si stanno spendendo per la salute di tutti noi. L'Azienda si rende ovviamente disponibile ad eventuali ulteriori iniziative qualora la campagna vaccinale lo dovesse richiedere".(Com)