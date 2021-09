Speciale difesa: Romania-Ucraina, militari dei due Paesi iniziano l'esercitazione "Riverine 2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 600 militari di Romania e Ucraina stanno partecipando all'esercitazione "Riverine 2021", guidata dalla flottiglia fluviale "Mihail Kogalniceanu". Lo ha riferito un comunicato del ministero della Difesa di Bucarest. L'esercitazione militare si sta svolgendo sul Danubio, tra le città di Tulcea (Romania) e Izmail (Ucraina). Essa mira a rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi in campo navale, che va avanti da quattro anni. Nell'esercitazione sono coinvolte navi militari fluviali, elicotteri, sommozzatori e militari delle marine dei due Paesi. I militari eseguiranno manovre tattiche secondo gli standard operativi della Nato, ispezioni e controlli di imbarcazioni sospette, rimorchi, nonché addestramenti per attuare procedure per interventi di emergenza. Lo sviluppo delle attività di addestramento sul Danubio contribuisce allo stesso tempo al miglioramento delle capacità delle forze navali romene di rispondere in modo rapido ed efficiente a una serie diversificata di minacce sul fianco sud-orientale dell'Alleanza Nord Atlantica. (Rob)