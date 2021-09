Speciale difesa: Crimea, aeronautica russa conduce bombardamenti durante esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei Su-30Sm e Su-24M, in dotazione all'aviazione navale della flotta del Mar Nero russa, hanno eseguito una serie di bombardamenti di addestramento nel corso delle esercitazioni militari in corso in Crimea. Lo ha affermato il capitano di secondo grado Alexej Rulev, capo del dipartimento di supporto informativo della flotta del Mar Nero. "L'aereo da ricognizione Su-24Mr ha rilevato un nemico simulato in un terreno montuoso, i bombardieri di prima linea Su-24M e i caccia multiuso Su-30Sm si sono levati in volo e, con lanci di missili non guidati, hanno distrutto i bersagli a simulazione di un obiettivo nemico. Inoltre sono stati eseguiti elementi di acrobazie complesse per eludere i mezzi di difesa aerea di un nemico simulato a diverse quote, sia individualmente che in coppia", ha precisato Rulev. (Rum)