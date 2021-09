Speciale difesa: Giappone, presidente Ldp Kishida, necessario rafforzare relazioni di sicurezza con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone deve rafforzare le proprie capacità di difesa e intensificare ulteriormente la cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner sul fronte della sicurezza, anche tramite l'iniziativa Quad, che coinvolge quei due Paesi, India e Australia. Lo ha dichiarato nel corso di una intervista a "Bloomberg" Fumio Kishida, ex ministro degli Esteri giapponese eletto oggi nuovo presidente del Partito liberaldemocratico. Kishida, che nei prossimi giorni assumerà anche l'incarico di capo del governo del Giappone, ha menzionato in particolare il rafforzamento della Guardia costiera giapponese, in prima linea nel contrasto alle incursioni della Marina militare cinese al largo dell'atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. Il presidente del Partito liberaldemocratico ha dichiarato che il Giappone intende cooperare con i Paesi della regione che condividono i valori di libertà, democrazia e stato di diritto, inclusa Taiwan, che il premier ha definito "la prima linea del confronto strategico tra Stati Uniti e Cina". "Guardando la situazione di Hong Kong e degli uiguri, ho la sensazione che lo Stretto di Taiwan sarà il prossimo grande teatro di crisi", ha affermato Kishida. Il premier giapponese in pectore ha dichiarato che il Giappone sostiene una mozione presentata alle Nazioni Unite per condannare gli abusi subiti dalla minoranza islamica uigura in Cina; Kishida ha affermato di voler nominare un collaboratore espressamente incaricato di monitorare la situazione dei diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang. (Git)