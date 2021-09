Speciale difesa: Cina-Usa, ministero Esteri, opinioni della Nato sul nucleare cinese sono “esagerate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime seria preoccupazione in merito alle continue esagerazioni dell’Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato) circa una presunta minaccia nucleare cinese. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, dopo che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha esortato Pechino a una “maggiore trasparenza” sul proprio programma nucleare nella giornata del 27 settembre. “La Cina ha sempre aderito a una strategia nucleare di autodifesa” e non minaccerà mai l’integrità degli altri Stati a meno che la propria non venga minacciata per prima, ha dichiarato la portavoce. A conclusione dell’intervento, Hua ha invitato Washington ad assumersi direttamente la responsabilità per il disarmo nucleare attraverso la riduzione del proprio arsenale. (Cip)