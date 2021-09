Speciale difesa: Romania, ministro Esteri, difesa e sicurezza dell'Ue devono essere raggiunte attraverso la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maggiore attenzione prestata da Stati Uniti ed Europa all'area indo-pacifica darà più forza alla cooperazione transatlantica in tutte le aree, compreso quella del Mar Nero, dove la Cina è sempre più presente. Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, in un'intervista al quotidiano "El Mundo". "La difesa e la sicurezza dell'Ue devono essere raggiunte attraverso la Nato nel contesto delle controversie tra Francia e Stati Uniti. Dobbiamo evitare divisioni nelle relazioni transatlantiche e garantire la corretta attuazione della strategia dell'Ue per l'Indo-Pacifico, che richiede anche la cooperazione con gli Stati Uniti e i partner regionali. Credo che la strategia dell'Ue e quella dei nostri partner transatlantici possano essere complementari, in una regione in cui l'ascesa della Cina è un dato di fatto. Qualsiasi sviluppo del profilo dell'Ue nel campo della sicurezza e della difesa deve essere realizzato in piena complementarità con la Nato", ha affermato Aurescu. (Rob)