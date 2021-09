Recovery: Di Amato (Maire Tecnimont), occasione da non perdere, sostenere progettualità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr rappresenta uno strumento che dobbiamo utilizzare al meglio, non solo in termini di disponibilità di capitali ma anche per quanto riguarda le procedure: abbiamo una finestra temporale specifica, e penso che non ci ricapiterà più di avere un ministero dedicato alla transizione ecologica. Lo ha detto Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “L’industria italiana è molto forte in questo settore: pianificazione, investimenti e rispetto dei vincoli sono gli elementi su cui dobbiamo puntare per la ripresa”, ha detto, sottolineando la necessità di sostenere la progettualità delle imprese. (Rin)