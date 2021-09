I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: migliaia di persone in strada per chiedere più tutele sociali - Migliaia di persone sono scese in strada ieri in diverse città della Colombia nella giornata di protesta convocata dal Comitato nazionale dello sciopero (Cnp) per chiedere al Congresso di trattare i dieci progetti di legge presentati a luglio. Le iniziative includono reddito minimo, rafforzamento della rete sanitaria pubblica, sostegno alla riattivazione economica delle Pmi e all’impiego, garanzie per l’esercizio pacifico della protesta, riforma della Polizia. I manifestanti hanno protestato anche contro la nuova riforma fiscale, già promulgata dal presidente della Repubblica, e la legge di bilancio, in attesa dell'ultimo passaggio al Congresso. Manifestazioni, riferisce l’emittente “BluRadio”, sono state registrate a Bogotà, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Cartagena, tra le altre. (segue) (Res)