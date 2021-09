I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: a Lima zero morti per Covid-19 per la prima volta da marzo 2020 - La capitale peruviana Lima non ha registrato decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute, secondo cui delle otto morti segnalate a livello nazionale tre si sono registrate a Piura, due a Puno, una a San Martín, una a Cusco, e una a Apurímac. E’ la prima volta dal 18 marzo 2020 che nella capitale si segnalano zero morti legate al Covid-19. Nel fine settimana il ministro della Salute, Hernando Cevallos, ha detto che il Paese sta vivendo una “specie di silenzio epidemiologico” e ha invitato la popolazione a partecipare ai VacunaFest, eventi organizzati per promuovere le vaccinazioni. "Non ci sono prove dell'arrivo i una terza ondata, ma è molto probabile che l'avremo", ha detto. Lima metropolitana è la terza regione con maggiore copertura vaccinale nel Paese. Ad oggi il 43,7 dei maggiori di 12 anni che vive nella città è immunizzato. (segue) (Res)