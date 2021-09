© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Pyongyang annuncia di aver collaudato un missile ipersonico - I media di Stato della Corea del Nord hanno confermato il test balistico avvenuto nella mattinata di ieri, 28 settembre, descrivendo il collaudo come un passaggio chiave del piano quinquennale di sviluppo degli armamenti adottato dal governo di quel Paese. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il sistema d'arma testato ieri, battezzato "Hwasong-8", è un "nuovo prototipo di missile ipersonico", e il lancio avrebbe confermato "la stabilità del motore e del sistema di iniezione del combustibile per missili". L'agenzia di stampa ufficiale ha pubblicato una foto del lancio del missile, ma non ha riferito se il leader nordcoreano abbia assistito di persona al collaudo. I missili ipersonici sono progettati per raggiungere velocità 10 volte superiori a quella del suono, e la loro presenza nell'arsenale nordcoreano costituirebbe un mutamento significativo degli equilibri di sicurezza nella regione. (segue) (Res)