- Imprese: Evergrande cede partecipazione bancaria per 1,5 miliardi di dollari - Il colosso cinese dello sviluppo immobiliare Evergrande Group, che rischia il tracollo finanziario sotto il peso di un debito di oltre 305 miliardi di dollari, ha raccolto 1,5 miliardi di dollari tramite la vendita di una quota di partecipazione del 19,93 per cento a Shengjing Bank a una divisione dell'amministrazione cittadina di Shenyang. Lo ha riferito l'azienda, che il mese scorso ha annunciato di rischiare il default e che da allora ha mancato una serie di pagamenti a banche, obbligazionisti internazionali, fornitori e investitori retail. La cessione della quota nella banca cinese è la prima cessione di asset effettuata da Evergrande nel contesto della crisi aziendale. Secondo "Caixin", proprio la quota di partecipazione a Shengjing Bank è oggetto di una indagine delle autorità cinesi a carico del fondatore di Evergrande, Xu Jiayin: la banca avrebbe prestato al colosso immobiliare sino a 20 miliardi di dollari tramite canali diretti e indiretti. Nei giorni scorsi la banca centrale cinese ha operato una prima iniezione di liquidità di 14 miliardi di dollari, ma resta forte il timore che un ipotetico default di Evergrande possa innescare in Cina un crack simile a quello di Lehman Brothers nel 2007. (segue) (Res)