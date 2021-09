© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: Pil in calo del 6,17 per cento nel terzo trimestre - Il prodotto interno lordo del Vietnam ha subito una contrazione del 6,17 per cento tra luglio e settembre in concomitanza con la fase più acuta della pandemia di Covid-19 in quel Paese. I lockdown imposti dal governo nelle aree del Paese dove si concentra l'attività economica - inclusa la capitale commerciale, Ho Chi Minh City - hanno causato la prima contrazione semestrale dell'economia vietnamita dall'anno 2000. Nel secondo trimestre il Pil vietnamita era cresciuto del 6,61 per cento. Nel terzo trimestre dello scorso anno l'economia del Paese era cresciuta del 2,69 per cento. (Res)