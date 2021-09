Trasporto aereo: Smith (Air France-Klm), presto decisione su nuovi aerei per Transavia e Klm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Air France-Klm potrebbe prendere presto una decisione in merito ad una commessa di 80 aerei per le compagnie Transavie e Klm. Lo ha dichiarato il direttore generale del gruppo, Ben Smith, durante un evento organizzato per la consegna dei primi A220-300. L'operazione rappresenterebbe la più importante transazione mai realizzata dal gruppo per la sua flotta. Air France-Klm ha lanciato una gara all'inizio del 2021 per rinnovare ed ampliare la flotta di Boeing 737 di Klm e Transavia. Smith si è poi detto interessato ad una versione più grande dell'A220 nel caso in cui Airbus dovesse decidere di realizzarlo. (Frp)