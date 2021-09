Nadef: bozza, nel 2021 pressione fiscale al 41,9, al 42 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2021 la pressione fiscale scenderà di circa 0,9 punti percentuali rispetto al 2020, collocandosi al 41,9 per cento del Pil. Nel 2022, la pressione fiscale si manterrà pressoché stabile, al 42,0 per cento, mentre per gli anni seguenti è atteso un calo medio di circa 0,2 punti di Pil all’anno, fino a raggiungere il 41,5 per cento del Pil nel 2024". E' quanto si legge nella bozza della Nadef approvata dal Consiglio dei ministri.(Rin)