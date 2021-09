Recovery: Mattarella, prospettiva concreta per consolidare crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, “con le ingenti risorse rese disponibili dall’Europa e l’ambizioso programma di riforme previsto, fornisce una prospettiva concreta per consolidare la crescita e per ricostruire un modello di sviluppo per le prossime generazioni su basi più sostenibili, innovative e inclusive”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione dell’Assemblea di Confcommercio. “Per cogliere questa opportunità storica di un cambio di passo, decisivo per l’intero Paese, e per trasformare i segnali di ripresa in solidi risultati, occorrono una forte determinazione e un impegno diffuso e coeso da parte delle istituzioni e di tutte le forze economiche e sociali”, ha aggiunto.(Rin)