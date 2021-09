© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo delle piccole e medie imprese “è cruciale in questa trasformazione, anche per rilanciare l’occupazione, specialmente il lavoro stabile, aumentando la partecipazione attiva, inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del Paese”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione dell’Assemblea di Confcommercio.(Rin)