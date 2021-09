Roma: dal 6 ottobre al via Buoni viaggio taxi e ncc per donne, over 65 e persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 6 ottobre saranno attivi i "Buoni viaggio" di Roma CapitaIe, sconti sulla tariffa taxi e ncc riservati a donne maggiorenni, uomini over 65 e alle persone con disabilità maggiorenni che non beneficiano dei servizi già messi a disposizione dal Comune. "I beneficiari - spiega una nota del Campidoglio - dovranno essere residenti a Roma e registrarsi preventivamente sulla pagina dedicata utilizzando Spid, Cie o Cns. Il costo del viaggio, da pagare esclusivamente con bancomat o carta di credito, sarà abbattuto del 50 per cento con lo sconto massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond mensile per ogni utente registrato. Ogni giorno si potranno utilizzare fino a 2 Buoni viaggio. L'iniziativa è stata disposta e finanziata a livello nazionale dal Decreto rilancio e dal decreto sostegni. I tassisti e gli ncc possono già comunicare l'adesione, rendendosi disponibili ad accettare i buoni viaggio come modalità di pagamento, registrandosi sul portale dedicato", conclude.(Com)