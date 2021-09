Milano: due nuovi incidenti sul lavoro a Parabiago (Mi) e ad Uboldo (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di 7 chilometri e a poco più di un'ora distanza l'uno dall'altro questa mattina Areu segnala due nuovi incidenti sul lavoro. Il primo, poco prima delle 10 di questa mattina, è successo a Uboldo in provincia di Varese. G. A. di 30 anni stava lavorando all'interno di un cantiere quando è precipitato da un'altezza di due metri circa. L'uomo ha riportato un trauma a un arto superiore e inferiore ed è stato ricoverato all'Ospedale di Legnano in codice giallo. Poco dopo, alle 11.12 a Parabiago (MI) D. IC. Di 47 anni stava lavorando nel piazzale di un calzaturificio in via Sabotino quando è caduto dal pianale del camion. Anche lui è stato ricoverato all'ospedale di Legnano con un codice giallo per un trauma cranico e un trauma a una gamba. (Rem)