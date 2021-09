© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dell’economia italiana “è più intensa delle attese. Prevediamo una crescita al 5,9 per cento nel 2021, che si attesterà al 4,3 per cento per il prossimo anno". Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo l’Assemblea della confederazione. “La capacità di reazione della nostra economia è stata notevole, in tutte le sue componenti”, ha sottolineato.(Rin)