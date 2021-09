Paesi Bassi: ex informatrice Hamer, probabili nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sembrano esserci opzioni percorribili per la formazione di un governo nei Paesi Bassi. Lo ha affermato all'agenzia "Anp" l’ex informatrice nei negoziati fra i partiti olandesi, Mariette Hamer, rilevando come nuove elezioni “si fanno sempre più vicine”. Le parole di Hamer arrivano nella stessa giornata in cui si dovrebbe tenere l’ultima riunione fra le formazioni coinvolte nella creazione della maggioranza, vale a dire Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), Democratici 66, Appello cristiano democratico (Cda) e Unione cristiana. Dopo un incontro durato 10 ore avvenuto lunedì fra i rappresentanti dei quattro partiti e il nuovo informatore Johan Remkes, non sono stati raggiunti risultati degni di nota. (Beb)