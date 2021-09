Municipio Roma II: Fd'I, sicurezza pedoni a rischio, 7 strisce su 10 scolorite e poco visibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È allarme strisce pedonali a Roma, con le zebre sempre più scolorite e invisibili che mettono a rischio la sicurezza dei pedoni, altre realizzate solo a metà e lasciate incompiute". Così Enrico Cola ed Elisabetta Bianchi, candidati alle prossime elezioni amministrative nella fila di Fratelli d'Italia al II Municipio di Roma, che hanno realizzato una indagine per verificare lo stato degli attraversamenti pedonali nella capitale. "Quasi il 70 per cento delle strisce pedonali presenti sull'asfalto di Roma appare usurato e non in condizioni ottimali - spiegano gi esponenti Fd'I – Una delle situazioni più critiche si registra nel II municipio, dove numerose strade come via Catania, viale delle Province, viale Regina Margherita e Corso Trieste e le relative traverse, appaiono caratterizzate da zebre scolorite dall'usura e dal passaggio delle auto e, in alcuni punti, quasi del tutto scomparse dall'asfalto". (segue) (Com)