Municipio Roma II: Fd'I, sicurezza pedoni a rischio, 7 strisce su 10 scolorite e poco visibili (2)

- "Abbiamo inoltre rilevato la presenza, in periferia come in centro, di strisce pedonali realizzate solo a metà, con le zebre che arrivano fino a metà carreggiata e mai completate – proseguono Cola e Bianchi – Un vero e proprio mistero, perché non si capisce il senso di attraversamenti pedonali incompleti che generano confusione tra pedoni e automobilisti". "Lo stato di degrado degli attraversamenti pedonali mette in pericolo la sicurezza dei pedoni, perché le zebre scolorite diventano di fatto invisibili agli automobilisti di notte o in caso di pioggia, e incrementano il rischio di investimenti – proseguono Cola e Bianchi (Fd'I) – Vogliamo sapere cosa abbia fatto l'amministrazione comunale dalla pandemia in poi sul fronte della manutenzione della segnaletica orizzontale, e quanti e quali interventi siano stati eseguiti a Roma sulle strisce pedonali e le relative spese affrontate dai municipi". (Com)