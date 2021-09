Milano: Sala, Lega di Giorgetti e Fedriga diversa da quella di Salvini, credo che sia il momento di chiarirsi su cosa vogliono essere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe un conflitto interno latente da tempo nelle file del Carroccio, secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Mi pare che, più che il caso Morisi in sé, all'interno della Lega stanno venendo alla luce divisioni prima latenti" ha affermato Sala, a margine delle celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro di Milano. "La Lega di Salvini è diversa da quella di Giorgetti, di Zaia e Fedriga. A mio avviso, credo che sia anche per loro il momento di chiarirsi su che Lega vogliono essere". Tensioni che sarebbero molto importanti per il futuro del centrodestra in Italia: "Il problema per me non è il vantaggio o svantaggio, da politico io guardo con curiosità, poi sono problemi loro", ha concluso Sala.(Rem)