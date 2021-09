Covid: Casellati, Antitrust ha interpretato vigilanza come stimolo a mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, durante la pandemia, ha “dovuto dimostrare che la prerogativa dell’indipendenza significa sapere adattare le regole al contesto, affinché i parametri e i vincoli non si traducano in una inutile burocrazia oppressiva, ma diventino strumenti per rilanciare la produttività delle imprese e del sistema economico”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla presentazione della Relazione annuale sull’attività dell’Antitrust, nella sala Zuccari. “Un’Autorità di garanzia in senso proprio che, con sano pragmatismo, sa interpretare la vigilanza e il controllo non in un’ottica meramente punitiva, ma come stimolo alla ricerca degli equilibri di mercato promossa in un dialogo costante con le imprese – ha sottolineato Casellati -. Un’Autorità vicina ai cittadini, ai consumatori da tutelare contro quelle pratiche commerciali scorrette che sono inaccettabili in ogni tempo, ma che diventano ancora più intollerabili se riguardano beni coessenziali alla tutela della salute, come i dispositivi di protezione anti Covid. Proprio in questo ambito – ha concluso -, l’Autorità ha saputo confermarsi una realtà di eccellenza a livello internazionale, come riconosciuto dalla stessa Commissione europea, e di questo siamo più che mai orgogliosi”.(Rin)