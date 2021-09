Serbia-Italia: Istituto di cultura presenta manifestazione Bello & Ben fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, in collaborazione con la DeGorsi Luxury Consulting, organizza la manifestazione Bello & Ben Fatto – 24 ore di Eleganza dedicata ai maestri italiani dell'eleganza. L'evento, che sarà inaugurato domani 30 settembre e durerà fino all'8 ottobre, si tiene presso la sede dell'Istituto ed è organizzato in occasione del decimo anniversario del prestigioso evento 24 ore di Eleganza. Il programma prevede la presentazione del libro 24 ore di Eleganza – una decade di eccellenza 2011/2021 di Aleksandar Djordjevic (DeGorsi Luxury Consulting). Il libro è il frutto di dieci anni di lavoro e di organizzazione di eventi mirati a promuovere i più grandi maestri del "fatto a mano" che, con la loro creatività ed eleganza, sono il simbolo di un tempo e fanno da contrappeso alla produzione in serie e all'industria della moda. (segue) (Seb)