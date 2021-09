Serbia-Italia: Istituto di cultura presenta manifestazione Bello & Ben fatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inoltre trasmesso il documentario 54 hours of Rubinacci, prodotto da DeGorsi Luxury Consulting. Il film segue tutte le fasi della creazione di un abito fatto a mano presso l'atelier di uno dei più grandi esperti napoletani della Rubinacci. La manifestazione include inoltre una mostra di abiti fatti a mano dei più grandi maestri italiani dell'eleganza - Sciamat, Chiaia, Rubinacci, Liverano, A.Caraceni. Sarà anche organizzata una tavola rotonda sul tema Artigiani e la nuova normalità alla quale partecipano Valentino Ricci (Sciamat), Gennaro Annunziata (Chiaia), Fabio Attanasio (The Bespoke Dudes), Stefania Ferrero (Faggioli Atelier). Sarà allestita infine una mostra del fatto a mano in Serbia che presenta alcuni artigiani serbi e i loro prodotti fatti a mano. (Seb)