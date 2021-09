Energia: Russia, Lukoil acquista da Bp il 25 per cento del progetto Swap nel Mar Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil ha acquistato dall'omologa britannica Bp il 25 per cento del progetto di esplorazione Swap nel settore azero del Mar Caspio. Lo comunica la stessa Lukoil, precisando che l'accordo dovrebbe essere perfezionato entro la fine del 2021. Il progetto Shallow Water Absheron Peninsula (Swap) si trova in acque poco profonde a sud della penisola di Absheron, nella parte azerbaigiana del Mar Caspio e sarà dunque detenuto al 50 per cento da Socar, la compagnia energetica statale dell'Azerbaigian, al 25 per cento da Bp e al restante 25 per cento da Lukoil. (Rum)