Mali: Del Re a Bamako, incontro con rappresentante Ong

- La rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, ha avuto un colloquio a Bamako con il direttore esecutivo della Ong Pace e Progresso di Taoudeni, attiva nella regione di Taoudeni. "Abbiamo discusso di molte questioni: assistenza sociale agli strati vulnerabili ed emarginati, lotta contro le disuguaglianze, buon governo, democrazia e sviluppo sostenibile", ha affermato Del Re in un post su Facebook. La rappresentante ha iniziato ieri una visita a Bamako, la prima dopo la sua nomina, formalizzata dal Consiglio Affari esteri dell’Ue ed effettiva dallo scorso primo luglio. Le prossime missioni ufficiali sono previste in Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger. (Res)