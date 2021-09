© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la protezione del lavoro, "la soluzione non è il salario minimo per legge”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, aprendo l’Assemblea della confederazione. “Invece, la soluzione è il contratto collettivo nazionale: quello stipulato da parti realmente rappresentative”, ha spiegato.(Rin)