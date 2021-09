© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas è un accompagnatore della transizione: personalmente non lo vedo come qualcosa da eliminare, ma come una fonte partner. Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenendo oggi all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. “Con il crescente afflusso di rinnovabili occorre provvedere agli accumuli per garantire la continuità delle fonti solo parzialmente programmabili”, ha spiegato. (Rin)