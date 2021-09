Milano 2021: Sardone (Lega), nessuna solidarietà da Sala per mia aggressione, forse perché ha candidato la "portavoce" dei rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa rumore il silenzio del sindaco uscente dopo la vergognosa aggressione, anche a sfondo sessista, che ho subito nel campo di Chiesa Rossa. Esattamente come avvenuto dopo le minacce di morte e gli insulti che ho ricevuto da tantissimi musulmani semplicemente per essermi opposta alla creazione di una nuova moschea e per aver denunciato i luoghi di culto islamici abusivi, anche stavolta Sala tace. Un motivo forse c'è: nella lista del Pd è candidata la portavoce dei rom, mentre nella lista di Milano Unita (che sostiene sempre Sala) per il Consiglio di Zona 5 c'è proprio il 'capo' di Chiesa Rossa. Sarebbe stato un sacrilegio per i radical chic condannare un assalto a una consigliera leghista... Dispiace che nemmeno di fronte a episodi così sconcertanti la sinistra riesca ad aprire gli occhi e a prendere coscienza di come il buonismo, tanto caro a loro, non porti a nulla di positivo". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. (Com)