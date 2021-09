© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con Giorgetti. Calenda è il migliore candidato in campo come sindaco". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Rainews24. "Raggi e il M5s, che hanno affossato le Olimpiadi di Roma, non sono credibili per rilanciare la città", ha aggiunto. (Rin)