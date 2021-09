Roma: Cgil, domani presentazione report su operato e risultata giunta M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contribuire a fornire maggiori elementi di conoscenza sull'operato e i risultati raggiunti dalla giunta comunale guidata dalla sindaca Virginia Raggi negli ultimi cinque anni". È questo l'obiettivo della ricerca curata dalla Cgil di Roma e del Lazio e Sbilanciamoci che sarà presentata giovedì 30 settembre, a partire dalle ore 14.30, nella sede della Filt Cgil regionale. "Il report, che offre anche elementi di confronto con altre metropoli, in particolare Milano e Napoli, e le cosiddette 'grandi città', - continua la nota - si è focalizzato sugli investimenti, le entrate, le politiche sociali, le politiche del territorio e ambientali, la casa, i trasporti per analizzare in profondità le scelte operate dal Campidoglio, le misure varate e i loro effetti. Dallo studio emerge come la pandemia da Covid-19 abbia reso manifeste le fragilità della Capitale. Problematiche alle quali l'azione amministrativa degli ultimi cinque anni non ha saputo offrire risposte adeguate in termini di protezione sociale e di ripensamento del suo tessuto economico e imprenditoriale". "All'iniziativa, che si aprirà con la presentazione del report da parte di Grazia Naletto di Sbilanciamoci!, - conclude la nota - parteciperanno il segretario generale della Filt Cgil di Roma e del Lazio Eugenio Stanziale, il segretario della Fp Cgil regionale Giovanni Alfonsi, il portavoce della Campagna Sbilanciamoci! Giulio Marcon, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola". (Com)